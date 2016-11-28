لو عايز تخس.. 4 حاجات شيلها من دماغك

كتبت لميس محمد

هناك مخاوف تقابل كل من يريد أن يحاول خفض وزنه ، بسبب تغيير نمط حياته بالكامل من أكل و أسلوب حياة، البعض يشعر أنه من المستحيل أن يفقد الوزن المطلوب منه ، وأظهرت الأبحاث أن هنالك 4 مخاوف تواجه أغلب الناس الذين يريدون فقدان الوزن وفقا لما نشره موقع “mind body green”.

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الخوف من الفشل

: الكثير ممن يحاولون فقدان الوزن و بدء حياة صحية جديدة ، يخافون و هم يرون النجاح على المدى القصير و يرون أنفسهم حيث بدأوا و يظنون أنها النهاية، وليس هناك تقدم سيحدث، و الحقيقة أن الفكرة كلها تتمحور حول تعلم السيطرة على النفس و الثقة فيها.

- الخوف من النجاح : بعض الناس ليسوا على استعداد للحصول على حياة صحية جديدة لأسباب غير معلنة أو تغيير حياتهم لأنها تبدو لهم عالما جديدا شاقا و مخيفا، وآخرون يشعرون أنهم إذا فقدوا الوزن فلن يكونوا قادرين على التواصل مع أصدقائهم.

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الخوف من القبول

: الكثيرون يعانون من فكرة إنكار القضايا الصحية التى يواجهونها فى حياتهم، فدائما يقارنون أنفسهم بأشخاص أسوأ منهم ليس العكس، يعتقدون أن حالتهم الصحية لائقة بنظام حياتهم اليومى و يرفضون الاعتراف بأنهم بحاجة إلى صحتهم و تغيير نظام حياتهم.

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الخوف من المسئولية

: هذا السبب ربما من أكثر الأسباب شيوعا بين من يريدون فقدان وزنهم ، إذ أن الفكرة تبدو متعبة لهم، مثل فكرة أن الطعام الذى يأكلونه صحى أو غير صحى ، مفيد أو ضار ، الأدوية التى يستخدمونها ، و غيرها من عادات يقومون بها.

و الحقيقة أن اختيارك لأنواع الطعام إما تفيدك أو تضرك ، اتباع نظام غذائى صحى يعزز من قدراتك البدنية و يؤدى إلى فقدان الوزن بشكل أسرع و أفضل.