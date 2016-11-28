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الزمالك يضم إبراهيم صلاح لقائمة التجديد

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الزمالك يضم إبراهيم صلاح لقائمة التجديد الزمالك يضم إبراهيم صلاح لقائمة التجديد

>كتب – أحمد توفيق – عمرو جاب الله

أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور انضمام إبراهيم صلاح لاعب وسط الفريق المقرر نهاية عقده بنهاية الموسم الجارى لقائمة اللاعبين المرغوب تجديد عقودهم فى الفترة القادمة .

وعقب فوز الزمالك على المقاولون العرب بثلاثية ضمن الأسبوع الـ 11 للدورى كشف رئيس قلعة ميت عقبة أنه قال لإبراهيم صلاح إنه لن يرحل عن النادى وسيتم تجديد التعاقد معه ، ويرغب مجلس الأبيض في الإبقاء على اللاعب الذى ظهر بشكل جيد في لقاء المقاولون العرب ورفض النادي الإستغناء عن اللاعب خلال إنتقالات الشتاء المقبل.


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