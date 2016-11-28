رئيس لجنة الشباب: اجتماع مع "الداخلية" لتحديد موعد عودة الجماهير للملاعب

كتب رامى ناجى

أكد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الجلسة التى شهدت حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، تمت مناقشة عدد من الملفات الهامة وأبرزها عودة الجماهير مرة أخرى إلى الملاعب.

وقال فرج عامر فى تصريحات لقناة أون سبورت: "اجتمعنا بأعضاء اتحاد الكرة فى مجلس النواب وتناقشنا فى العديد من القضايا التى تخص كرة القدم فى الفترة الأخيرة من ضمنها عودة الجمهور مرة أخرى للملاعب ومناقشة دورى المحترفين ودورى الشباب الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة وقانون الرياضة الجديد".

وكشف عامر عن عقد اجتماع خلال 10 أيام مع وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة للوقوف على عودة الجماهير للمباريات مرة أخرى.