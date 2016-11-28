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هشام حطب يدرس الترشح لعضوية اللجنة الأوليمبية الدولية

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هشام حطب يدرس الترشح لعضوية اللجنة الأوليمبية الدولية هشام حطب يدرس الترشح لعضوية اللجنة الأوليمبية الدولية

>كتب رامى ناجى

يدرس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، الترشح لعضوية اللجنة الأوليمبية الدولية بعد تقاعد اللواء منير ثابت عضو الأوليمبية الدولية السابق عقب وصوله إلى سن المعاش.

 

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أقامت حفل تكريم لمنير ثابت خلال حضوره آخر اجتماع مع اللجنة بصفته الدولية فى الفترة الماضية، وسط حضور عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية.

 

يذكر أن اللجنة الأوليمبية كانت تفاضل بين شريف العريان رئيس اتحاد الخماسى الحديث ورانيا علوانى عضو مجلس النادى الأهلى السابق، لخلافة اللواء منير ثابت.


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