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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 28/11/2016

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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 28/11/2016 برج العقرب حظك اليوم الاثنين 28/11/2016

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يمكن أن نطلق عليه الصندوق الأسود الذى يحتوى على الحقيقة الكاملة دون أن يفصح عنها، وروح هادئة ومشاعر دافئة تستتر  وراء هذا القناع الذى يضعه الذى نقدم له على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العقرب على الصعيد المهنى..

إن كنت من محبى الاستثمارات والمضاربات، لا تتعجل اليوم فى اتخاذ خطوات جديدة أو الدخول فى شراكات استثمارية، فاليوم لن يحالفك الحظ فى تحقيق أرباح جديدة.

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

طريقتك الغامضة فى التعبير عن مشاعرك تزعج شريك حياتك، وتحتاج إلى أسلوب بسيط وصريح فى التعبير عن مشاعرك حتى تعيد الحيوية لعلاقتكما بعد فترة من المشاكل المتتالية.

على الصعيد الصحى ..

تحتاج إلى التحكم فى عدد الوجبات التى تتناولها فى يومك، واختيار أصنافها بعناية حتى تتجنب مشاكل السمنة التى بدأت أن تظهر أعراضها عليك، وعليك بتوخى الحذر من مشاكل الكوليسترول

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يتعامل بحذر مع عدد من الأزمات التى ستواجهه، والبحث عن حل لمشاكله العاطفية يحتاج إلى جلسة تفكير مطولة فى كيفية التعامل مع الحبيب بالشكل الذى يحافظ على قوة العلاقة.

 


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