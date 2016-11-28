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بالصور.. ضبط محاولة تهريب "ثعلب" بحوزة راكب خليجى

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بالصور.. ضبط محاولة تهريب "ثعلب" بحوزة راكب خليجى بالصور.. ضبط محاولة تهريب "ثعلب" بحوزة راكب خليجى

>كتب محمد طنطاوى

أحبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى محاولة راكب خليجى فى تهريب "ثعلب محنط" أثناء سفره للكويت، أمس، الأحد، وهو ما يخالف قانون الحيازة البرية.

 

وقال مصدر بالمطار إنه أثناء إجراءات تفتيش رحلة طيران الجزيرة رقم 539 والمتجهة إلى الكويت، اشتبه سلطات أمن المطار فى راكب خليجى، وبتفتيش حقائبه عثر على ثعلب محنط.

 

وأضافت المصادر أنه تم إخطار إدارة الحجر البيطرى، وتشكلت لجنة حيث أكدت أن الثعلب محظور حيازته طبقا لقوانين حماية الحياة البرية، وتم مصادرته لصالح المتحف الزراعى بالدقى والسماح للراكب بالسفر.

 

 


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