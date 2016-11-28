"المنهج الالكترونى" تجربة جديدة لطلاب كليه آداب القناة لإلغاء الكتاب الورقى

الإسماعيلية – جمال حراجى

بدأ طلاب الفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة قناة السويس، تنفيذ مشروعهم فى تحويل المنهج الورقى إلى منهج الكترونى وإعداد منهجهم بأنفسهم، عن طريق التعليم المعكوس، مما يتيح للطالب التفكير فى مكونات المنهج الرئيسية وكيفية البحث عنها والتحضير المسبق و كتابة المنهج و عرضه أمام الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعه قناة السويس،والدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية، وتحت إشراف وتنفيذ الدكتورة شهيرة عبدالله مدرس النقد الأدبى بقسم اللغة الفرنسية.

وقالت الدكتورة شهيرة عبد الله، إن الطلاب نفذوا أكثر من نصف المشروع لمادة تاريخ الأدب الفرنسى، وبدأ الطلاب فى عرض مشروعهم، حيث قام بالعرض كل من الطالب سعد محمد والطالبة مريم شحته والطالب إسلام محمد وسامية السيد ، وسط تشجيع ملحوظ من جميع الطلاب لهذا المشروع بخلاف ما سوف يضيفه لجوده العملية التعليمية، كما أنه سيقضى على الكتاب الجامعى ويوفر فى استخدام الورق و يخفف من العبء المادى على الطلاب.