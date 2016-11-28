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ننشر أسماء ضحايا حادث طريق قنا - سوهاج بالكيلو 20

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ننشر أسماء ضحايا حادث طريق قنا - سوهاج بالكيلو 20 ننشر أسماء ضحايا حادث طريق قنا - سوهاج بالكيلو 20

>قنا - وائل محمد

حصل "اليوم السابع"، على أسماء مصابى حادث طريق قنا- سوهاج بالكيلو 20 والذى أدى إلى مصرع وإصابة 14 شخص.

 

وقال مصدر أمنى، إن اسماء المصابين: هم أحمد صبرى أحمد، وأحمد عبد الستار محمود، وسمير خلف أحمد، ومحمد على، ونادية على محمد، وناصر محمود عبد العال، وحشمت عبد الشهيد زكى، ومحمد مصطفى حسب الله، وصابر عبد الله طنطاوى، ووفاء محمد عبد الكريم .

 

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا قد تلقى اخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بكيلو 20 بطريق قنا سوهاج والبحر الاحمر ونتج عن الحادث إصابة 10، ووفاة 4 أشخاص أخرين بينهم أمين شرطة يدعى "فيصل عبد الرحيم أحمد" 37 سنة، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى قنا العام، فيما تم نقل الجثامين الأخرى إلى مستشفى اخميم بسوهاج.


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