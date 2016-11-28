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حظك اليوم برج القوس الاثنين 28/11/2016

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حظك اليوم برج القوس الاثنين 28/11/2016 حظك اليوم برج القوس الاثنين 28/11/2016

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يعتبر برج القوس من أكثر الأبراج الطموحة التى تسعى دائماً وراء أهدافها ولا تيأس مهما طال الوقت، وفى هذه الأيام سيلاحظون تغييرا كبيرا على جميع المستويات فى حياتهم لذلك يجب أن يكونوا أكثر تفاؤلاً لأن نجمهم سيكون فى السماء وفقاً لحديث خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

 

برج القوس على الصعيد المهني:

بعد سنوات طويلة من الاجتهاد ومحاولة الوصول إلى الترقية سيحالفهم حظهم ونجمهم وسينالون ما حاولوا تحقيقه، لكن يجب ان يبتعدوا عن الغرور أو الثقة بالنفس الزائدة حتى لا يفقدون ما اكتسبوه.
> على الصعيد العاطفي:

بالنسبة للحياة العاطفية سيلاحظون  استقرار كبير سواء كانوا المتزوجين أو المخطوبين، أما بالنسبة للمرتبطين فينتظرون خطوة إيجابية أتية فى القريب العاجل. 

برج القوس على الصعيد الصحي:

للأسف فى الفترات السابقة مروا ببعض الأزمات الصحية العملاقة لكن بدءاً من هذا اليوم ستستقر أحوالهم الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

فى هذه الأيام سيرتفع نجمك وستحصل على أشياء كثيرة طالما حاولت الوصول لها، كما أن الاستقرار سيكون حليفك فى العلاقات العاطفية.


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مصر 365

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