حظك اليوم برج الأسد الاثنين 28/11/2016

يتميز أبناء هذا البرج ببعض الصفات على رأسها الثقة الزائدة بالنفس والتى تكون سببًا فى إحداث بعض المشكلات له مع الزملاء سواء فى العمل أو فى الحياة الخاصة، هذا البرج الذى نقدم له اليوم الاثنين توقعات علماء الفلك على المستوى الصحى والعاطفى والمهنى...

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

انشغالك الكثير فى الفترة الأخيرة، أثر على علاقتك بشريك الحياة، فقد مر وقت طويل على أخر لقاء جمعكما، عليك أن ترتب أمورك وتكون هناك مقابلة فى القريب العاجل وتقديم هدية له تشعره بالتقدير من جانبك.

برج الأسد على الصعيد المهنى...

على الرغم من الجهد الذى بذلته مؤخرًا فى العمل، إلا أنك ستتعرض إلى أزمة مالية بسبب تأخر مستحقات لك، عليك أن تطلب الدعم من رئيسك حتى تحصل عليها فى وقت قريب.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

تجاهلك للنصيحة من الأطباء كان له تأثير سئ على صحتك بشكل عام، يجب أن تراعى هذه الأمور البسيطة التى من شأنها أن تسبب لك مضاعفات صحية أنت فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد ..

الطاقة السلبية تسيطر عليك بشكل كبير، ربما تفقد إحساس الشغف، ولكن التمادى فى هذا الشعور سوف يكون له نتائج خطيرة عليك، لذا يجب أن تنبه جيدًا إلى حياتك وتسعى إلى تحقيق أحلامك.