أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

مدرب المنتخب عن أزمة باسم مرسى: "الكمين السبب"

Google+ Print
مدرب المنتخب عن أزمة باسم مرسى: "الكمين السبب" مدرب المنتخب عن أزمة باسم مرسى: "الكمين السبب"

>كتب محمد مراد

كشف محمود فايز مدرب منتخب الأول ، حقيقة الشائعات التى تتردد عن ترك باسم مرسى لملعب مباراة أمام غانا عقب استبداله برمضان صبحى فى اللقاء الذى شهد فوز الفراعنة بهدفين دون رد فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

 

وتابع فايز لـ"اليوم السابع" هيكتور كوبر المدير الفنى قرر استبدال باسم بين شوطى مباراة غانا والدفع برمضان صبحى، قبل أن نعلم بإصابة باسم القوية، وطلب باسم الاستمرار ولم يدعى الإصابة ولكننا فضلنا الدفع برمضان لأسباب فنية ، وبعدها شعر باسم بألم وطلب الذهاب إلى المستشفى وسمحنا له بذلك ولكن الزحام أمام البوابات ووجود أكثر من كمين أمنى منعه من الذهاب للمستشفيات القريبة ففضل العودة للفندق للراحة بعد أن اشتد عليه ألم الظهر.

 

وأضاف مدرب المنتخب ، باسم مرسى سيكون ضمن اختيارات الجهاز الفنى الأساسية لكأس الأمم الأفريقية بالجابون حال شفائه وارتفاع حالته الفنية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ

8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا