مدرب المنتخب عن أزمة باسم مرسى: "الكمين السبب"

كتب محمد مراد

كشف محمود فايز مدرب منتخب مصر الأول ، حقيقة الشائعات التى تتردد عن ترك باسم مرسى لملعب مباراة المنتخب أمام غانا عقب استبداله برمضان صبحى فى اللقاء الذى شهد فوز الفراعنة بهدفين دون رد فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وتابع فايز لـ"اليوم السابع" هيكتور كوبر المدير الفنى قرر استبدال باسم بين شوطى مباراة غانا والدفع برمضان صبحى، قبل أن نعلم بإصابة باسم القوية، وطلب باسم الاستمرار ولم يدعى الإصابة ولكننا فضلنا الدفع برمضان لأسباب فنية ، وبعدها شعر باسم بألم وطلب الذهاب إلى المستشفى وسمحنا له بذلك ولكن الزحام أمام البوابات ووجود أكثر من كمين أمنى منعه من الذهاب للمستشفيات القريبة ففضل العودة للفندق للراحة بعد أن اشتد عليه ألم الظهر.

وأضاف مدرب المنتخب ، باسم مرسى سيكون ضمن اختيارات الجهاز الفنى الأساسية لكأس الأمم الأفريقية بالجابون حال شفائه وارتفاع حالته الفنية.