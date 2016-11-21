أريانا جراندي فنانة العام في حفل AMA وهؤلاء هم الفائزون

حصدت أريانا جراندي Ariana Grande جائزة فنان العام التي تعد أهم جائزة في حفل الموسيقى الأمريكية أو American music awards لعام 2016 متغلبة على جاستين بيبر وأديل وبيونسيه، خلال الحفل الذي أقيم في مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس ليل الأحد.

أما جائزة أفضل مغن صاعد فكانت من نصيب النجم زين مالك Zayn Malik، لتكون اول جائزة يحصدها زين كمغن منفرد.

وكانت جائزة أفضل مغنية عن فئتي البوب والروك من نصيب النجمة العالمية سيلينا غوميز Selena Gomez، أما جائزة أفضل مغن عن نفس الفئة فكانت لحبيبها السابق جستين بيبر Justin Bieber إضافة لحصوله على جائزة أفضل فيديو لهذا العام وأفضل أغنية وأفضل ألبوم بوب وروك.

وأعطيت جائزة أفضل مطرب راب وهيب هوب للنجم العالمي دريك Drake، إضافة إلى جائزة أفضل أغنية وأفضل ألبوم عن نفس الفئة.

أما النجم كريس براون Chris Brown فقد نال جائزة أفضل فنان سول وأرب، فيما نالت النجمة العالمية ريهانة Rihanna الجائزة عن فئة النساء، إضافة إلى جائزة أفضل أغنية مع دريك وأفضل ألبوم عن نفس الفئة.

وقد حصد ستينج Sting مغني فريق الروك the police جائزة merit تقديرا لما قدمه خلال مسيرته الفنية من ابداع وتميز.

وتمكنت فرقة " Fifth Harmony " من الحصول على الجائزة الأولى خلال الحفل عن فئة أفضل تعاون موسيقي لعام 2016.

أما النجمة العالمية بيونسيه Beyonce فحصدت جائزة أفضل جولة فنية عالمية لعام 2016.

يشار إلى أنه خلال الحفل قدم عدد كبير من النجوم فقرات غنائية مميزة كان منهم ليدي جاجا ونايل هوران ودي جي خالد واريانا جراندي ونيكي ميناج وفيفث هارموني.





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