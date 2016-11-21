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العثور على جثة مواطن داخل شاليه بالسخنة.. والنيابة تحيلها للطب الشرعى

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العثور على جثة مواطن داخل شاليه بالسخنة.. والنيابة تحيلها للطب الشرعى العثور على جثة مواطن داخل شاليه بالسخنة.. والنيابة تحيلها للطب الشرعى

>السويس - سيد نون

عثر رجال أمن وإدارة منتجع سياحى بالعين السخنة فى السويس على جثة مواطن فى العقد الثالث من العمر، داخل شاليه يملكه، وتظهر على الجثة معالم مرور أيام على الوفاة.

 

وقررت النيابة الغامة بالسويس إحالة الجثة إلى الطب الشرعى للكشف عن أسباب الوفاة وإرسال التقرير النهائى للنيابة العامة.

 

وكان اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة عتاقة، بعثور أفراد أمن وإدارة منتجع سياحى على جثة المواطن "معتز نجدت يحى البسيونى" 33 عاما داخل شاليه يملكه.

 

وأكد محضر الشرطة، أنه يظهر على معالم الجثة أنه توفى منذ أكثر من يومين داخل الشاليه، حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة بالسويس، وقررت النيابة العامة إحالة جثة المتوفى للطب الشرعى.


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