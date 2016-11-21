مصر تخاطب الإنتربول لوضع محمد ناصر ومعتز مطر وهشام عبدالله بالنشرة الحمراء

كتب محمد إبراهيم

خاطبت السلطات المصرية الإنتربول الدولى بوضع اسم كل من هشام عبد الله، ومعتز مطر ومحمد ناصر على "النشرة الحمراء" وقوائم الترقب والوصول كمطلوبين أمنيا ولصدور أحكام بحبسهم .

وأوضح مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" أن عملية وضعهم على قوائم ترقب الوصول جاءت على خلفية بلاغات ضدهم فى فبراير الماضى، تتهمهم بالتحريض على العنف، وقتل رجال الشرطة والجيش، ونشر أخبار كاذبة وتهديد السلم والأمن العام .

كما أشار المصدر إلى الحكم الذى صدر من الدائرة 21 إرهاب، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، وقضت بحبس 3 إعلاميين موالين لجماعة الإخوان الإرهابية، هم: الفنان هشام عبد الله مقدم برنامج "ابن البلد" على قناة وطن الإخوانية، ومعتز مطر، ومحمد ناصف مقدمى برامج على قناة الشرق الموالية للجماعة.