القبض على مستريح جديد بالشرقية نصب على 86 شخصا بمبالغ تصل إلى 2 مليون جنيه

الشرقية - فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، اليوم، القبض على مستريح جديد، نصب على 86 شخصا فى مبالغ مالية تصل قيمتها 2مليون جنيه، بزعم تسفيرهم للأراضى السعودية لتأدية فريضة الحج والعمرة، وتم عرضه على نيابة ديرب نجم للتحقيق معه ونجله، برئاسة إسلام الحديدى مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا من " أيمن ف ل" 58 سنة سائق ومقيم البلامون مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية و" رفعت ع س" مدير عام بالمعاش مقيم ذان العنوان، ضد "شجيع م م " 46 سنة موظف بالمعاش ومقيم ديرب نجم ونجليه"أ" و"م" لقيامهما بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية، مقابل تسفيرهم إلى الأراضى السعودية لتأدية فريضة الحج والعمرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8161 لسنة 2016.

وتمكن المقدم شريف حمادة مفتش مباحث مركز شرطة ديرب نجم، ومعه النقيب أحمد غالب معاون مباحث ديرب، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، من ضبط المتهم ونجله" م".30 سنة حاصل على بكالورس خدمة اجتماعية.

وكشفت التحقيقات التى بإشرها عصام أيمن وكيل النائب العام، أن المتهم ونجله مقيمين بالسنبلاوين، ونقلوا محل إقامتهما إلى مدينة ديرب نجم منذ 5 سنوات، ولديهم شركة مستلزمات طبية، وأن وصل عدد البلاغات ضدهما إلى 86 بلاغا، بإجمالى مبالغ تصل إلى مليونى جنيه، حيث تبين حصول المتهم ونجليه على مبالغ مالية من الضحايا مقابل تسفيرهم إلى الأراضى السعودية لتأدية فريضتى الحج والعمرة، حيث كان يقدم لهم إغراءت بعروض أقل ماليا من الشركات الأخرى، وتبين العثور على 77 جواز سفر بمسكن المتهم، وجار التحقيق معه.