انطلاق المرحلة الثانية لتنمية القدرات الإدارية لمديرى مدارس دمياط اليوم

دمياط ــ معتز الشربينى

انطلقت اليوم الاثنين فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى لتنمية القدرات الإدارية لمديرى المدارس بمديرية التربية والتعليم بدمياط، بالتنسيق مع نقابة المعلمين بدمياط، وذلك استكمالا للتدريبات التى تنفذها المديرية بالتعاون مع نقابة المعلمين، وتضم مديرى إدارات ( كفر سعد وفارسكور وميت أبو غالب وكفر البطيخ والزرقا) وذلك بمقر نقابة المعلمين بالمحافظة.

تهدف التدريبات إلى تنمية قدرات مديرى المدارس فى مجال الشئون القانونية وشئون العالمين والتدريبات التنمية البشرية ومهارات الاتصال وإدارة الوقت وتنمية مهارات القيادات الوسطى وغير ذلك من التدريبات الهامة التى يحتاج إليها المعلم ومدير المدرسة.