أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انطلاق المرحلة الثانية لتنمية القدرات الإدارية لمديرى مدارس دمياط اليوم

Google+ Print
انطلاق المرحلة الثانية لتنمية القدرات الإدارية لمديرى مدارس دمياط اليوم انطلاق المرحلة الثانية لتنمية القدرات الإدارية لمديرى مدارس دمياط اليوم

>دمياط ــ معتز الشربينى

انطلقت اليوم الاثنين فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى لتنمية القدرات الإدارية لمديرى المدارس بمديرية التربية والتعليم بدمياط، بالتنسيق مع نقابة المعلمين بدمياط، وذلك استكمالا للتدريبات التى تنفذها المديرية بالتعاون مع نقابة المعلمين، وتضم مديرى إدارات ( كفر سعد وفارسكور وميت أبو غالب وكفر البطيخ والزرقا) وذلك بمقر نقابة المعلمين بالمحافظة.

 

تهدف التدريبات إلى تنمية قدرات مديرى المدارس  فى مجال الشئون القانونية  وشئون العالمين والتدريبات التنمية البشرية ومهارات الاتصال وإدارة الوقت وتنمية مهارات القيادات الوسطى وغير ذلك من التدريبات الهامة التى يحتاج إليها المعلم ومدير المدرسة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365