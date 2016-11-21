ضبط 7 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية خلال حملة أمنية بقنا

قنا - وائل محمد

شنت أجهزة الأمن بقنا حملة أمنية مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، استهدفت عددا من المراكز والقرى بالتنسيق مع قوات العمليات الخاصة.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد ضبط محمد.ع 29 سنة عامل ومقيم مركز أبو تشت، وبحوزته فرد روسى محلى الصنع، وصابر.م 27 سنة عامل ومقيم مركز نقادة وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وأشرف.ا 48 سنة عاطل، ومقيم مركز دشنا ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد من القضايا وبحوزته بندقية خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم وعدد من الطلقات من ذات العيار.

كما تم ضبط المدعو سيد.ا 40 سنة عامل ومقيم نجع حمادى وبحوزته بندقية خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، وأحمد.ر 18 سنة بائع خضروات، والمدعو محمد.ح 20 سنة عامل والمدعو معاذ.س 21 سنة عامل ومقيمان مركز قوص وبحوزة الأول بندقية خرطوش عيار 12 والثانى بندقية خرطوش عيار 12 والثالث بحوزته فرد روسى محلى الصنع.