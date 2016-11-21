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الزمالك يظهر بـ"القوة الضاربة" أمام الإسماعيلى

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الزمالك يظهر بـ"القوة الضاربة" أمام الإسماعيلى الزمالك يظهر بـ"القوة الضاربة" أمام الإسماعيلى

>كتب أحمد توفيق – عمرو جاب الله

استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد صلاح، على عودة القوة الضاربة للفريق فى مواجهة الإسماعيلي، المقرر لها غداً الثلاثاء، فى الأسبوع العاشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

تقرر خوض الزمالك، مواجهة الإسماعيلي برباعي في خط الهجوم وثنائي في خط الوسط الدفاعي وتكليفهم بضرورة وجود تمريرات فى مناطق الخطورة سواء على أطراف الملعب أو العمق حيث يرغب الجهاز الفني في استعادة الفريق لمستواه مع مواصلة الانتصارات.

من المنتظر أن يتكون الخط الأمامي فى الزمالك من:"أيمن حفني وشيكابالا وأحمد رفعت وأمامهم النيجيرى ستانلي"، على أن يتم الاحتفاظ على مقاعد البدلاء بالثنائي مايوكا وأحمد جعفر للدفع بأحدهما حسب أحداث اللقاء.


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