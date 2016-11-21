3 أهلاوية "اتكتبلهم عمر جديد" بعد مواجهة الإنتاج الحربى

كتب محمد عراقى

شهدت مباراة الأهلي والإنتاج الحربي عودة حميدة لعدد من لاعبي الفريق الأحمر بعد مساهمتهم في فوز فريقهم على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة ، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.

1-عمرو جمال

ظهر الغزال عمرو جمال مهاجم الأهلي بشكل طيب بعد دفع حسام البدري به أساسياً بجوار النيجيري جونيور أجاي، وذلك على الرغم من تجميده على دكة البدلاء طوال الفترة الماضية لينال إشادة الجهاز الفني الأحمر ويدخل الحسابات الفنية من جديد بعد أن كان قريب من الرحيل في الميركاتو الشتوي.

2-حسام عاشور

ساهمت إصابة حسام غالي بالعضلة الخلفية في عودة حسام عاشور للتشكيلة الأساسية في مباراة الإنتاج الحربي ،وظهر المسمار بمستوي جيد خاصة على صعيد قطع الكرات والقيام بالواجبات الدفاعية ليضع الجهاز الفني في مأزق بعد تعافي حسام غالي من الإصابة ، بسبب كثرة البدائل في منطقة الوسط.

3-مروان محسن

شهدت مباراة الإنتاج الحربي عودة مروان محسن للظهور بقميص الأهلي بعد غياب فترة طويلة بداعي الإصابة ،فالمهاجم الدولي كان يعاني من آلام في الحوض تطلبت سفره للعلاج في ألمانيا قبل أن يتعافى ويشارك في الدقائق الأخيرة من عمر مواجهة الإنتاج الحربي ويصبح جاهزاً لتدعيم الهجوم الأحمر في الفترة المقبلة.