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ولى أمر تتقدم ببلاغ ضد مدير مدرسة ومعلمة بسبب الإهمال بعد إصابة نجلها

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ولى أمر تتقدم ببلاغ ضد مدير مدرسة ومعلمة بسبب الإهمال بعد إصابة نجلها ولى أمر تتقدم ببلاغ ضد مدير مدرسة ومعلمة بسبب الإهمال بعد إصابة نجلها

>سوهاج محمود مقبول

تقدمت ولى أمر تلميذ مدرسة التحرير بالكشح بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، ببلاغ ضد مدير المدرسة و"معلمة"، تهمهما بالإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الإجراء الإدارى حيال واقعة تعدى أحد التلاميذ بالمدرسة على نجلها وإحداث إصابته "باحمرار بالعين اليمنى ".

 

تلقى اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من العميد أحمد شمندى، مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بتقدم ولى أمر تلميذ ببلاغ ضد مدير مدرسة ومعلمة بتهمة الإهمال.

 

تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علاء عبدالرحمن ، رئيس فرع بحث الشرق ، والمقدم طارق الوتيدى، رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بتقدم إيمان . ش . ش . م 41 سنة حاصلة على دبلوم تجارة وتقيم بناحية الكشح دائرة المركز ببلاغ تتضرر فيه من ممدوح . ص . ا مدير مدرسة التحرير بالكشح ، ونرمين . م . ع معلمة بذات المدرسة - لقيامهما بالإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الإجراء الإدارى حيال واقعة تعدى أحد التلاميذ بالمدرسة "لا تعلم اسمه" على نجلها ماريو ب . م 8 سنوات الطالب بالمدرسة ويقيم بذات الناحية وإحداث إصابته "باحمرار بالعين اليمنى"، جارى استدعاء المشكو فى حقهما لسؤالهما ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 17006 جنح المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة .


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