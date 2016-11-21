ضبط 20 طن أرز شعير تم منعها عن التداول لإعادة بيعها بالسوق السوداء

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 20 طن أرز شعير تم حبسها عن التداول لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه.

وكان رجال مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين والرائد أحمد الشرقاوى رئيس مباحث الدلنجات شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة عن ضبط "صاحب مخزن حبوب كائن بشارع عرابى بندر الدلنجات لقيامه بتجميع كمية ( 20 ) طن أرز شعير وحبسها عن التداول لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وجارى تحرير المحضر اللازم .

كما تم ضبط تاجر تموينى وصاحب محل بقالة تموينى كائن بقرية شلتوت دائرة مركز حوش عيسى لقيامه بالتصرف فى كمية ( 1.305 ) طن سكر تموينى مدعم وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر المحضر اللازم جنح مركز حوش عيسى .