حبس تشكيل عصابى بسوهاج لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار أعلى معبد أتريبس

قررت النيابة العامة برئاسة المستشار محمود عمر رئيس نيابة مركز سوهاج حبس "محمد. ف. ا. ع" 29 سنة محام حر عضو نقابة المحامين و"جمال. ا. ع" 38 سنة عامل و"مصطفى. ف. ا." 22 سنه حاصل على ثانوية أزهرية شقيق المتهم الأول و"السيد. م. ع" 41 سنة حاصل على دبلوم و"ناصر. ا. أ. ا" 38 سنة عامل أربعة أيام على ذمة التحقيق وذلك لقيامهم بالحفر والتنقيب بمقبره أعلى معبد أتريبس.

كانت جهود ضباط مباحث السياحة والآثار بسوهاج، برئاسة العقيد أحمد رفعت رئيس المباحث، عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة قد أسفرت عن ضبط محام يتزعم تشكيل عصابى عائلى ضم محام وشقيقه و3 من أقاربه أثناء القيام بالحفر والتنقيب بالمنطقة الأثرية بناحية قرية الشيخ حمد دائرة مركز سوهاج أعلى معبد أتريبس الأثرى مما نتج عنه إتلاف أحد المقابر الأثرية.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للواء طه بيومى مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عامل وعاطل بالاستعانه ببعض الأشخاص والحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة المركز.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، أشرف عليه اللواء أشرف عز العرب مدير المباحث، وقاده العقيد أحمد رفعت رئيس مباحث الآثار والمقدم أحمد إيهاب مقلد وتم ضبط المتهمين، تم التحفظ على المقبرة وجميع الأدوات المستخدمة في عملية الحفر، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط وتحريات مباحث شرطة السياحة والآثار اعترفوا بارتكابهم الواقعة والاتفاق فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابى للحفر والتنقيب عن الآثار يتزعمه المتهم الأول.

وبعرض الواقعة على هيئة الآثار بسوهاج أقروا بوجود تلفيات بالمقبرة تم تحرير محضر شرطة حمل رقم 7770 إدارى مركز سوهاج وجار العرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.