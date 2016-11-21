وزارة الشباب تنظم اليوم حوارا مجتمعيا حول تجديد الخطاب الدينى

كتب رامى ناجى

تنظم وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، أول لقاءات الحوار المجتمعى لوضع استراتيجية لترسيخ الأخلاق والقيم والمبادئ وتحديد الأسس السليمة ولتجديد وتصويب الخطاب الدينى للحفاظ على الهوية المصرية، بحضور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وحلمى النمنم وزير الثقافة.

كما يشارك فى الحوار المجتمعى كل من ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومجموعة من الشباب المصرى والشخصيات العامة، وفى مقدمتهم الدكتور مصطفى الفقى، الأنبا موسى الأسقف العام للشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الدكتورة آمنة نصير عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والدكتور على جمعة المفتى السابق، الدكتور سعد الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.