وزير الزراعة: اتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتشار أنفلونزا الطيور في الشتاء

كلف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس أنفلونزا الطيور خاصة مع دخول فصل الشتاء.

واستعرض وزير الزراعة اليوم خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لاحتواء المرض والتقليل من آثاره السلبية على الثروة الداجنة والمواطنين من حيث المراقبة الوبائية للمرض في كل المحافظات، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحذر ومتابعة ورصد الموقف الوبائي للمرض أولا بأول.

وتهدف الخطة والتي تنفذها الإدارة المركزية للطب الوقائي لمكافحة مرض انفلونزا الطيور إلى السيطرة على المرض حيث تم الدفع بـ 240 فريق طبي متخصص بالقرى والنجوع بمختلف المحافظات تحت مسمى فريق «الكاهو»، وذلك تحسبًا لظهور أي بؤر مرضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إنه تم التشديد من إجراءات التقصي الوبائي النشط، والذي يتم في جميع محافظات الجمهورية خاصة في أسواق بيع الطيور وذلك طبقا للبلاغات والاشتباهات حيث تتولى المتابعة الميدانية لجان مركزية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضح رئيس الهيئة أن الإجراءات الوقائية تشمل الإعدام والتخلص الصحى من الدواجن المصابة وتطهير المزارع والمعدات وعمل حملات إرشادية للتوعية وذلك لإحكام السيطرة على المرض، مشيرًا إلى أنه يتم إصدار شهادات الأمان الحيوي للمزارع التي يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوي.

أ ش أ