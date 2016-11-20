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سيد عبد الحفيظ: الجهاز فني بالـ«الأهلي» يتعامل بهدوء مع كافة المباريات

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سيد عبد الحفيظ: الجهاز فني بالـ«الأهلي» يتعامل بهدوء مع كافة المباريات سيد عبد الحفيظ: الجهاز فني بالـ«الأهلي» يتعامل بهدوء مع كافة المباريات

سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالإهلى

مراسل ONA

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني يتعامل بهدوء مع كافة مباريات مسابقة الدوري لأنه يعلم أن المشوار مازال طويل في المسابقة، وأن التعادل أو الخسارة في مباراة ليس نهاية المطاف حيث يمكن التعويض في أكثر من مواجهة مقبلة.

وأوضح عبد الحفيظ أن الأهلي سيواجه ظروف صعبة في الدوري، لكن الفريق يجمع النقاط بشكل جيد وحتى المباريات التي تعادل فيها أدى بشكل جيد ولولا سوء التوفيق لخرج فائزًا.

وأضاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن الفريق يملك أفضل عناصر في الدوري منذ الموسم الماضي وهم مستمرون بشكل جيد في الموسم الحالي.

ونفى عبد الحفيظ وجود أي مشكلة تخص اللاعب عماد متعب، مشيرًا إلى أنه سيحصل على فرصة للمشاركة مثل أي لاعب في قائمة الأهلي.

واختتم أن ملعب السلام يتمتع بأرضية جيدة لذلك يرغب الأهلي في لعب مبارياته عليه حتى نهاية الموسم، خاصة بعد أن حصل النادي على الموافقات، متمنيًا أن تستمر صيانة الملعب بشكل جيد بعد أن تكثر المباريات التي تقام على أرضيته.

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