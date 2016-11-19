أخبار عاجلة

أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الري يزور تنزانيا لافتتاح 30 بئرًا تمولها مصر

Google+ Print
وزير الري يزور تنزانيا لافتتاح 30 بئرًا تمولها مصر وزير الري يزور تنزانيا لافتتاح 30 بئرًا تمولها مصر

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري (أرشيفية)

يستقبل السفير ياسر الشواف سفير لدى تنزانيا، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري، حيث يفتتح الوزير بحضور وزير المياه التنزاني والسفير المصري يوم 21 الجاري المرحلة الثانية من الآبار الجوفية في شمال تنزانيا، وعددها 30 بئرًا قامت مصر بتمويل حفرها بالكامل، بما في ذلك الإشراف وتقديم المساعدة والخبرات الفنية المصرية لحفر تلك الآبار.

تجدر الإشارة إلى أن المساعدات المصرية الممنوحة إلى تنزانيا في مجال حفر الآبار في مناطق الشمال التي تعاني من الجفاف تبلغ 100 بئرا، حيث تم تسليم الجانب التنزاني المرحلة الأولى وشملت 30 بئرا، والمرحلة الثانية ويتم تسليمها في 21 الجاري وعددها 30 بئرا أيضا، والمرحلة الثالثة 40 بئرا يتم تحديد مواقعها لاحقا من الجانب التنزاني. وقد رحب المسئولون التنزانيون بمساعدات المصرية في هذا المجال بالنظر إلى معاناة القاطنين في منطقة Same بالشمال من ندرة المياه قبل حفر تلك الآبار.

ومن المنتظر أن يعقد وزير الموارد المائية والري مع نظيره التنزاني مباحثات ثنائية بمقر دار سكن السفير المصري في دار السلام لاحقا في 22 الجاري لدفع التعاون الثنائي، وذلك بحضور وزراء المياه والزراعة والتجارة من زنزبار، حيث تهدف المشاورات إلى مناقشة سبل تقديم مساعدات مصرية إلى جزيرة زنزبار خاصة في مجال استخراج المياه الجوفية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين

بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج