وزير الري يزور تنزانيا لافتتاح 30 بئرًا تمولها مصر

يستقبل السفير ياسر الشواف سفير مصر لدى تنزانيا، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري، حيث يفتتح الوزير بحضور وزير المياه التنزاني والسفير المصري يوم 21 الجاري المرحلة الثانية من الآبار الجوفية في شمال تنزانيا، وعددها 30 بئرًا قامت مصر بتمويل حفرها بالكامل، بما في ذلك الإشراف وتقديم المساعدة والخبرات الفنية المصرية لحفر تلك الآبار.

تجدر الإشارة إلى أن المساعدات المصرية الممنوحة إلى تنزانيا في مجال حفر الآبار في مناطق الشمال التي تعاني من الجفاف تبلغ 100 بئرا، حيث تم تسليم الجانب التنزاني المرحلة الأولى وشملت 30 بئرا، والمرحلة الثانية ويتم تسليمها في 21 الجاري وعددها 30 بئرا أيضا، والمرحلة الثالثة 40 بئرا يتم تحديد مواقعها لاحقا من الجانب التنزاني. وقد رحب المسئولون التنزانيون بمساعدات المصرية في هذا المجال بالنظر إلى معاناة القاطنين في منطقة Same بالشمال من ندرة المياه قبل حفر تلك الآبار.

ومن المنتظر أن يعقد وزير الموارد المائية والري مع نظيره التنزاني مباحثات ثنائية بمقر دار سكن السفير المصري في دار السلام لاحقا في 22 الجاري لدفع التعاون الثنائي، وذلك بحضور وزراء المياه والزراعة والتجارة من زنزبار، حيث تهدف المشاورات إلى مناقشة سبل تقديم مساعدات مصرية إلى جزيرة زنزبار خاصة في مجال استخراج المياه الجوفية.