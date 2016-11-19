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رئيس مدينة بركة السبع يأمر بتغطية عربات القمامة بغطاء مشمع

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رئيس مدينة بركة السبع يأمر بتغطية عربات القمامة بغطاء مشمع رئيس مدينة بركة السبع يأمر بتغطية عربات القمامة بغطاء مشمع

>المنوفية - محمود شاكر

أطلق المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة بركة السبع، حملة جديدة للحافظ على البيئة والقضاء على التراكمات المختلفة .

وأكد رئيس مركز ومدينة بركة السبع، أنه تم التنبيه على رؤساء وحدات القرى بأنه يلزم وضع غطاء مشمع على سيارات نقل القمامة من القرى إلى المدينة اعتبارا من اليوم.

وأوضح أنه فى حالة رصد أي سيارة أو جرار محمل بالقمامة ولا يوجد عليه غطاء سيتم محاسبة ومجازاة رئيس الوحدة وسكرتيرها و رئيس قسم تحسين البيئة ورئيس الحملة الميكانيكية وذلك للصالح العام وحفاظا على نظافة الطرق بين المدينة و القرى، مشيرًا إلى أنه يسعى الى الوصول ألى أعلى قدر من الارتقاء بالبيئة وإقرار الصحة العامة بالمدينة.

 

 


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