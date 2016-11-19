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لجان التنسيق السورية: حصيلة قتلى أمس بلغت 105 أشخاص في أنحاء متفرقة من البلاد

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لجان التنسيق السورية: حصيلة قتلى أمس بلغت 105 أشخاص في أنحاء متفرقة من البلاد لجان التنسيق السورية: حصيلة قتلى أمس بلغت 105 أشخاص في أنحاء متفرقة من البلاد

ارشيفية

أفادت لجان التنسيق السورية المعارضة أن حصيلة قتلى أمس الجمعة بلغت 105 أشخاص جراء قصف واشتباكات في أنحاء متفرقة من البلاد.

ونقلت قناة ( الحرة) الأمريكية اليوم السبت عن لجان التنسيق السورية قولها إن من بين القتلى 23 طفلا و3 سيدات.

وأشارت لجان التنسيق إلى أن حي جوبر ومناطق في ريف دمشق واللاذقية تعرضت لقصف من القوات النظامية وسط اشتباكات بين طرفي الصراع في منطقة خان الشيح بريف دمشق.

وكان التلفزيون الرسمي السوري قد أعلن مقتل وجرح 15 مسلحا من عناصر جبهة فتح الشام ( النصرة سابقا) بنيران قوات الجيش السوري في ريف دمشق.

أ ش أ

أفادت لجان التنسيق السورية المعارضة أن حصيلة قتلى أمس الجمعة بلغت 105 أشخاص جراء قصف واشتباكات في أنحاء متفرقة من البلاد.

ونقلت قناة ( الحرة) الأمريكية اليوم السبت عن لجان التنسيق السورية قولها إن من بين القتلى 23 طفلا و3 سيدات.

وأشارت لجان التنسيق إلى أن حي جوبر ومناطق في ريف دمشق واللاذقية تعرضت لقصف من القوات النظامية وسط اشتباكات بين طرفي الصراع في منطقة خان الشيح بريف دمشق.

وكان التلفزيون الرسمي السوري قد أعلن مقتل وجرح 15 مسلحا من عناصر جبهة فتح الشام ( النصرة سابقا) بنيران قوات الجيش السوري في ريف دمشق.

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أونا