«أمير ورحلة الأساطير».. مستمر حتى منتصف رمضان

كتب : محمد عبدالجليل الأحد 14-07-2013 10:55

كشف السيناريست فتحى الجندى عن انتهاء مرحلة تسجيل الصوت الخاصة بمسلسل الـ«3D» بعنوان «أمير ورحلة الأساطير» الذى يقوم ببطولته أحمد السقا فى دور صلاح الدين الأيوبى، وأحمد عز فى دور عمرو بن العاص، ودنيا سمير غانم فى دور نفرتيتى، ومحمد هنيدى فى دور أحمس، وإيهاب توفيق فى دور سيد درويش. وأشار «الجندى» إلى أنه لم يتبق سوى مرحلة «الجرافيك»، التى ستستمر حتى الأسبوع الثانى من رمضان بقيادة المخرج خالد عبدالعليم.

ولفت «الجندى» إلى أنه من المقرر أن يُقدّم المسلسل فى خمسة أجزاء تتناول مراحل التاريخ المصرى، وسيشارك فى كل جزء عشرة نجوم مختلفين كل عام.

أما فى الإذاعة، فقد انتهى «الجندى» من تسجيل حلقات المسلسل الإذاعى «الخايب حسن»، الذى كتب حلقاته وأخرجه، وهو بطولة أحمد رزق ومى كساب وعبدالله مشرف وعمرو عبدالعزيز ونادية العراقية، وهو يدور حول أحد الشباب الذين أصابهم الإحباط مما يجرى فى البلاد من تغيُّرات سياسية وتراجع اقتصادى يدفعه إلى التمرد على الوضع الحالى ويُقرر الهروب إلى الصحراء.