موجز أخبار مصر للساعة 10.. البرلمان يحيل توصيات "مؤتمر الشباب" للجان المختصة

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، بينها إعلان وزارة الرى هطول امطار على السواحل الشمالية وغرب الدلتا بعد غد الثلاثاء، ووصول الرئيس السنغافورى للقاهرة للقاء الرئيس السيسي.

وفيما يلى موجزا لأهم أخبار الساعة العاشرة مساء .

حقق فريق الاتحاد السكندرى تعادلا بطعم الفوز أمام الأهلى بنتيجة 2/2، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الأسبوع السابع للدورى.

أكدت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، استقرار حالة الطقس مع انعدام فرص سقوط الأمطار حتى غدا الاثنين.

نفت نجوى ألبير، المتحدث الرسمى لهيئة السكة الحديد، تعطل حركة القطارات سواء بالصعيد أو بالوجه البحرى، مؤكدة أنها تسير بشكل طبيعى فى البدرشين.

كشفت وثيقة مسربة، بأن الرئيس الأمريكى باراك أوباما، حذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، من هجوم محتمل لكائنات الفضائية عام 2017.

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعاً غداً برئاسة المهندس طلعت السويدى، لمناقشة المشكلات والتحديات والمعوقات التى تواجه قطاع الكهرباء فى مصر، وسياسة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهتها، فى حضور وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر.

أكدت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، استقرار حالة الطقس مع انعدام فرص سقوط الأمطار حتى غدا الاثنين.

وصل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل الرئيس السنغافورى "تونى تان" ، فى زيارة لمصر تستغرق يومين لإجراء مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .

وتعد هذه الزيارة هى الأولى للرئيس السنغافوري لمصر منذ 20 عاما،وتأتى ضمن الاحتفال بمرور 50 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته المنعقدة اليوم، على إحالة توصيات وقرارات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ إلى اللجان النوعية لدراستها.

خاض الداعية الإسلامى معز مسعود، تجربة الغناء الأولى بمشاركة أمير عيد، نجم فريق كايروكى، فى أغنية "يا رحلة"، التى أهداها إلى كل إنسان أراد أن يفكر بالعقل حرا فمنعه متطرفون باسم الدين أو باسم الإلحاد.

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن تشكيل لجنة برلمانية لزيارة المحافظات المضرروة عن كارثة السيول التى ضربت محافظات الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، للوقوف على مدى الأثار الواقعة والأضرار وتحديد المسئول عما إذا كانت وزارة التنمية المحلية أم الرى والموارد المائية.

تفرض خدمات الجيل الرابع التى سيتم إطلاقها قريبا عبر شركات المصرية للاتصالات وفودافون وأورنج واتصالات، تحدياً جديداً على الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوفير هواتف ذكية تعمل عبر خدمات الجيل الرابع بأسعار تناسب المستهلكين، حيث سيضطر العديد من مستخدمى الهاتف المحمول ممن يرغبون فى الحصول على هذه الخدمات فى تغيير هواتفهم بهواتف تستقبل خدمات الجيل الرابع للمحمول.

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن تشكيل لجنة برلمانية لزيارة المحافظات المتضررة عن كارثة السيول التى ضربت محافظات الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، للوقوف على مدى الآثار الواقعة والأضرار وتحديد المسؤول عما إذا كانت وزارة التنمية المحلية أم الرى

قال محمد بدراوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن البيان العاجل الذى تقدم به للبرلمان ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب وصول الدين العام لــــــ110%، جاء بناء على بيانات أصدرها البنك المركزى الأسبوع الماضى.

توجه وفد من قيادات حزب "المصريين الأحرار" إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، للمشاركة فى ذكرى تأبين ضحايا "الطائرة الروسية" التى سقطت بالقرب من مدينة العريش وسط شبه جزيرة سيناء خلال أكتوبر من العام الماضى.

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه يترحم على الضحايا الذين أُزهقت أرواحهم جراء الإهمال وبسبب السيول التى حدثت خلال الأيام الماضية،

توثق اللقطات النادرة لحظات لا تتكرر فى تاريخ الأمم، ومشاهد مذهلة مر عليها الزمن لكنها بقيت مادة شيقة للكثيرين.

ويعرض الفيديو حلقة من البرنامج التليفزيونى دنيا العلم والثقافة من تقديم جمال الشاعر.

رصدت كاميرا "فيديو 7" قناة اليوم السابع المصورة، الحالة المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة الكبرى، بالتزامن مع خروج المواطنين من أعمالهم، وهى الفترة التى تشهد دائما حالة من التكدس والكثافات المرورية العالية فى بعض المناطق الحيوية، فيما عدا أيام الإجازات.

شهدت احتفالية وزارة البيئة لتسليم الخطة المتكاملة لإدارة المنطقة الساحلية بمحافظة الإسكندرية التى ينظمها مشروع إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية المموّل من مرفق البيئة العالمية تحت إشراف البنك الدولى، تسليم الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، منذ قليل، اللواء رضا فرحات، محافظ الاسكندرية، خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية.

حصل "اليوم السابع" على أول فيديوهات توضح الاعترافات الكاملة للمتهم همام حسين عبد الحفيظ، الشهير بـ"شرشوب همام"، بائع متجول، من مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، صاحب الفيديوهات الساخرة التى كان يسخر فيها من المسئولين فى الدولة على مواقع التواصل الاجتماعى.

أدى الزلزال الذى ضرب ايطاليا صباح اليوم الأحد والذى بلغت قوته 6.6 درجة ، إلى انهيار المزيد من المبانى والكنائس التاريخية من بينها كاتدرائية سانت بنديكت الواقعة فى بيروجيا الايطالية .

عاد فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأحد، إلى الأرض، قادمين من محطة الفضاء الدولية 3 رواد فضاء أمريكى وروسى ويابانى على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز تاركين وراءهم ثلاثة من زملائهم كانوا قد وصلوا إلى المحطة الأسبوع الماضى فقط.

حصدت جريدة وموقع "اليوم السابع" جائزتين من مهرجان الفضائيات العربية، برئاسة الإعلامى أحمد عليوة، ومديرة المهرجان وفاء ماهر، الأولى جائزة أفضل موقع إخبارى، وفقا لتصويتات الجمهور على مدار عام كامل، والثانية تكريم خاص من أكاديمية 6 أكتوبر الراعية للمهرجان، والتى أهدت درعها الخاص لـ"اليوم السابع"، وتسلم التكريمين الصحفى عمرو صحصاح.

استطاعت مدربة الأسود الشهيرة أنوسة كوتة أن تخطف الأنظار نحوها منذ فترة طويلة وذلك خلال تقديمها عددا من العروض المبهرة التى أذهلت الملايين، كونها تمتلك مهارات رائعة فى ترويض الأسود والنمور بطريقة تجعل كل الاستعراضات التى تقدمها معهم تكون محط إشادة وثناء من قبل الكثيرين.