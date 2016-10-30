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بالفيديو.. "هبة بنت الـ23".. تقع في الخطيئة مع رجل يكبرها بـ10 سنوات.. تتزوج من شاب لستر الفضيحة.. وتعلق: "كنت بقلد ماما"

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بالفيديو.. "هبة بنت الـ23".. تقع في الخطيئة مع رجل يكبرها بـ10 سنوات.. تتزوج من شاب لستر الفضيحة.. وتعلق: "كنت بقلد ماما" بالفيديو.. "هبة بنت الـ23".. تقع في الخطيئة مع رجل يكبرها بـ10 سنوات.. تتزوج من شاب لستر الفضيحة.. وتعلق: "كنت بقلد ماما"

أعربت فتاة تدعي "هبة" 23 عاماً، عن استيائها من تزوجها سرًا وهي في عمر الـ20 من رجل متزوج.
وقالت الفتاة في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية "مفيدة شيحة" مقدمة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "Cbc"، "نشئت في بيت مش سوي، وكنت بشوف أمي ليها صداقات من رجال، بس مش في حاجة حرام، وكنت بقلد ماما، وبتكلم مع كل الناس عادي، حتي وقعت في الحب مع شاب، وحصل علاقة بينا ومكنش هينفع نكمل غير واحنا متجوزين عرفي، واتصاحبت علي مراته، وقولتله نحول الزواج رسمي، وهو معندوش مانع رغم أنه أكبر مني بـ10 سنين، وعلاقتنا دي بقالها 3 سنين وهو عنده ولاد من مراته التانية".
وأضافت: "في الفترة السابقة خطبني رجل أخر، وأهلي مايعرفوش حاجة عن جوازي السري، وأنا مش هينفع أعمل كده.. وافقت على الخطوبة علشان خايفة أن حد يكتشف حاجة بسبب سني".
من جانبها، نصحتها الإعلامية مفيدة شيحة، باتخاذ قرار مناسب وفسخ خطبتها مع الرجل الأخر وتوجيه زوجها السري للتوجه لخطبتها.

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