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صندوق تحيا مصر: جمعنا 7.5 مليار جنيه خصصنا منهم 6 مليارات لمشروعات قائمة

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صندوق تحيا مصر: جمعنا 7.5 مليار جنيه خصصنا منهم 6 مليارات لمشروعات قائمة صندوق تحيا مصر: جمعنا 7.5 مليار جنيه خصصنا منهم 6 مليارات لمشروعات قائمة

>كتب أحمد عبد الرحمن

قال محمد عشماوى، المدير التنفيذى لصندوق تحيا ، إن كافة التبرعات الموجهة للصندوق معفاة من الضرائب بكامل قيمتها، موضحاً أن الرئيس حينما أطلق المشروع كان يأمل فى جمع 100 مليار جنيه، وما تم تحقيقه 7.5 مليار جنيه.  

 

وأضاف "عشماوى"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن شعار "نتشارك" جذب نسبة كبيرة من رجال الأعمال غير المعروفين، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه مما تم جمعهم لمشروعات قائمة بالفعل، حيث تم صرف 3.5 مليار، وهناك 2.5 مليار تحت الصرف.

 


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