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ضوابط جديدة للوزراء حول التعامل مع الإعلام.. حظر المداخلات الهاتفية أبرزها

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ضوابط جديدة للوزراء حول التعامل مع الإعلام.. حظر المداخلات الهاتفية أبرزها ضوابط جديدة للوزراء حول التعامل مع الإعلام.. حظر المداخلات الهاتفية أبرزها

>كتب إبراهيم قاسم

أصدرت رئاسة الجمهورية، عدد من الضوابط والتعليمات الجديدة الخاصة بكيفية تعامل مجلس الوزراء وأعضاء بالوزارت والهيئات مع وسائل الاعلام خلال الفترة القادمة  والتى شددت فيها على استخدام الاسلوب الراقى فى التحدث فى القنوات الفضائية والصحف، من أجل الحفاظ على هيبة الدولة امام الرأى العام، وتضمنت الضوابط والتكليفات الجديدة والتى تم أرسالها الى مجلس الوزراء وتم تعميمها على كافة جهات الدولة، قيام رئيس الوزراء بعقد مؤتمرا أسبوعى عقب كل أجتماع والحديث عن مشاكل السلع لتموينية ومشاكل البطالة، والاستثمارات الجديدة، وأبرز التشريعات التى تعدها الدولة، وأبرز انجازات كل وزارة وجهة حكومية فى القطاعات والمجالات التى تعمل بها، وتضمنت الضوابط منع توجه رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء من الذهاب إلى القنوات الفضائية.

كما تضمنت التكليفات أنه فى حالة عقد لقاء تلفزيونى يتم داخل مقر الوزارة، وحظر دخولهم المداخلات التلفزيونية، والسماح للمتحدث الرسمى باسم الوزارة أو الجهة الحكومية بالرد على برامج "التوك شو"، وذلك للحفاظ على هيبة الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية .

وألزمت الضوابط الجديدة، كل وزارة من الوزارت والهيئات الحكومية بإعداد تقرير أسبوعى عن أهم وأبرز ما قامت به وتقييم أداء الموظفين والعاملين بهذه الوزرات وإرسالها إلى رئيس الوزراء للاطلاع عليها، لرفع كفاءة العمل بها ومعاقبة المخالفين .

وقالت مصادر حكومية، إن هذه الضوابط والتكليفات تم إصدارها بعد رفع تقارير رسمية إلى رئاسة الجمهورية، عن تعامل الوزراء مع وسائل الاعلام ، ودخول بعض المسئولين على الفضائيات، وامتناع البعض الاخر عن الرد فى بعض الازمات والمشاكل، مما يكون له أثر سلبي وعدم وضوح الرؤية لدى المواطنين والرأى العام .

 


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