بعيدا عن أنظمة الغذائية "المملة".. 7 طرق لإنقاص الوزن بطريقة صحية

نشر على موقع “Dailymail” 7 طرق لإنقاص الوزن بطريقة صحية سهلة وسريعة نصحت بها خبيرة التغذية "Fiona Kirk" التى قالت إنه يمكنك فقدان الوزن بسرعة بطريقة صحية وآمنة من خلال طرق أو وسائل لتسريع "التخسيس" دون المساس بصحتنا، وبعيدًا عن الأنظمة الغذائية المملة.

تشكيل التوازن ضرورى

إخصائيو التغذية دائمًا مع فكرة العناصر الغذائية الرئيسية الثلاث (الكربوهيدرات والبروتينات والدهون)، فكل منهم له دوره الخاص ليس فقط للصحة ولكن أيضًا فى عملية التمثيل الغذائى

التوازن الغذائى يفرض أيضًا إعطاء الجسم 6 ضروريات هى الكربوهيدرات، البروتينات، الدهون، الفيتامينات، المعادن والمياه.

قل نعم للدهون

الدهون فى الحقيقة هى صديقة، وليست عدوًا نحتاج لها للدماغ، القلب، الأعصاب، العظام، صحة المناعة، وهذا يشمل كلاً من الدهون المشبعة وغير المشبعة.

يستخدم الجسم الدهون كوقود له لتوليد الطاقة داخل خلايا الجسم، ولكن عند استخدامها على مدار اليوم من الممكن حدوث بعض الاختلالات مثل السكر فى الدم، ومن الممكن أن يؤدى ذلك لزيادة حجم الخصر لاستخدام السكر والنشا كبديل.

ما يمكن قوله فى النهاية: "الدهون مفيدة إذا ابتعدنا عن الدهون المصنعة الموجودة على أرفف المحلات".

الكربوهيدرات

ربما هنالك ارتباك فى الرأى حول الكربوهيدرات مقارنة بالمكونات الأخرى فبعضها من النوع المفيد مثل (البطاطا، الخبز، المكرونة البيضاء، الأرز)، أما البقية فتعطى المذاق الجيد فقط مثل (الكعك، المعجنات، البسكويت، رقائق البطاطس)

العمل على نظامك الغذائى

البعض يفضل من 2-3 وجبات يوميًا، لكن لا يوجد طريق واحد لاختلاف الأذواق بين كل شخص والآخر، لذا علينا اختيار ما يناسب أسلوب حياتنا لاتباعه بشكل جيد.

المزيد من الحركة على مدار اليوم

كلما زادت حركتك كلما زاد معدل الحرق فى الجسم، المشى، ركوب الداجات أو الجرى فى الهواء لمدة 30 دقيقة يوميًا يعزز إنقاص الوزن.

لا تختار أيام الفرى

لا تختر يومًا محددًا لـ"اليوم الفرى"، بل اجعل اليوم على حسب الظروف، فليس من الأهمية تحديد يوم فى الأسبوع للفوز بيوم خال من الأنظمة الغذائية .

تناول المكملات

مفيدة مع الوقت لإعطاء الجسم جرعات من الجلوتامين، الكروم والمغنيسيوم الذى يمكن أن يحافظ على مستوى السكر فى الدم تحت السيطرة.