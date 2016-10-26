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عادل إمام لـ"سيِّدتي": لم أسئ للسعودية.. ولا أعرف "تويتر"

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الثلاثاء 25-10-2016 20:58

أكد نجم الدراما العربية عادل إمام في اتصال هاتفي لـ"سيِّدتي" أنه لا يملك حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تبدر منه أي إساءة تجاه أو أي دولة من دول الخليج، وقال: أتفاجأ بين فترة وأخرى أن هناك من يسألني عن إساءة بدرت مني صوب السعودية، وأضطر كل مرة للنفي، وأضاف: يا عالم، أنا لا أملك حساباً في "تويتر" أو غيره و"ماعرفوش"، وما تجدونه في هذه المواقع لا يمت لي بصلة.

وشدد "الزعيم" في سياق حديثه على أنه يعتز بالسعودية حكومة وشعباً، ويملك صداقات وطيدة مع شخصيات بارزة.

وعلى الصعيد الفني، ذكر أنه يقرأ هذه الأيام مسلسلاً من تأليف الكاتب القدير يوسف معاطي بعد الاتفاق مع المنتج تامر مرسي على تقديم شيء في رمضان المقبل، وقال: لم نتفق على اسم العمل حتى الآن، لافتاً إلى أن الفنانة يسرا ستشارك في بطولة العمل، وأضاف: يسرا أو لبلبة جمعتني بهما أعمال سينمائية يتذكرها الجمهور، وأنا أرتاح دائماً لمشاركتهما معي، و"تقدر تقول بيننا كيمياء".

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سيدتي

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