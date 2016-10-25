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وزير الشباب بمؤتمر شرم الشيخ: 2200 شاب دخلوا سباق انتخابات البرلمان

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وزير الشباب بمؤتمر شرم الشيخ: 2200 شاب دخلوا سباق انتخابات البرلمان وزير الشباب بمؤتمر شرم الشيخ: 2200 شاب دخلوا سباق انتخابات البرلمان

>كتب سمير حسنى- محمد شعلان

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن الانتخابات البرلمانية الماضية شهدت سباق 5400 مرشح كان منهم 2200 شاب دخلوا سباق الانتخابات، وكان خلفهم مجموعات كبيرة من العمل والإصرار على المشاركة ومحاولة النجاح فى ظروف يتعرضون لها فى مشاركة بالانتخابات.

وسرد وزير الشباب أثناء حضوره جلسة المؤتمر الوطنى الأولى للشباب تحت عنوان "تقييم تجربة المشاركة السياسية الشبابية فى البرلمان"، نسب مشاركة عدد النواب الشباب على مستوى برلمانات العالم، مفيدا بأن المشاركين الشباب أقل من 30 سنة هم 2%، وأقل من 35 هم 14%، بينما الأقل من 40 سنة هم 26%.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن مصر من الجزء الأعلى من مستويات تمثيل الشباب فى الانتخابات البرلمانية على مستوى العالم، لافتا إلى أن الدور الأول لمشاركة الشباب السياسة هو دور الأحزاب وليس الحكومات، قائلا "عليها تشجيع الشباب على مستوى السياسية وجمعهم".

وأوضح وزير الشباب، أن دور فى مساندة الشباب للمشاركة فى التصويت الانتخابى أن دور الحكومة يتمثل فى مناهج وبرامج التوعية بأهمية المشاركة السياسية ودور تدريب الشباب على المشاركة السياسية وخلق بيئة تشريعية تسهل وتمنع الاجراءات التى تعرقل الشباب.


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مصر 365

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