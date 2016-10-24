القبض على 3 أشخاص بالسويس بتهمة الدعوة للتظاهر يوم 11-11 وحيازة أسلحة

ألقت أجهزة الأمن بالسويس، القبض على ثلاث أشخاص متهمين بالدعوة للنزول في مظاهرات يوم 11 نوفمبر المقبل ومهاجمة النظام وإثارة الفوضى.

وقال مصدر أمنى، إن جهاز الأمن الوطنى بالسويس ألقى بالقبض على المتهمين الذى ينتمى اثنين منهم لجماعة الإخوان.

ووجهت النيابة العامة بالسويس للمتهمين تهم تكدير السلم العام والدعوة للانقلاب على الحكم وإثارة الفوضى، كما تم اتهامهم بحيازة منشورات وأسلحة.

وأكد مصدر بالنيابة العامة، أنه تقرر حبس المتهمين الثلاثة 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد تحقيقات تمت معهم بنيابة السويس.