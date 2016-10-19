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القبض على مسجل خطر بحوزته طربتى حشيش قبل ترويجها بالمحلة

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القبض على مسجل خطر بحوزته طربتى حشيش قبل ترويجها بالمحلة القبض على مسجل خطر بحوزته طربتى حشيش قبل ترويجها بالمحلة

>الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الغربية، من ضبط صاحب محل أقمشة بشارع الترعة الجديدة بالمحلة، مسجل شقى خطر فرض سيطرة، وبحوزته طربتى حشيش تزن 400 جرام بقصد الاتجار ومبلغ مالى.

 

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، بتمكن المقدم أحمد العايدى رئيس مباحث قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، والرائد أحمد الصباحى الضابط بالقسم، من ضبط "رمضان .ب.م" 39 سنة عاطل، صاحب محل أقمشة مقيم شارع الترعة الجديدة دائرة قسم ثان المحل، مسجل شقى خطر تحت رقم 1260 فئة أ ( فرض سيطرة ) سبق اتهامه فى 22 قضيه "قتل - عاهة – سلاح – مخدرات"، أخرها القضية رقم 1939 جنايات قسم ثالث المحلة 2015، وبحوزته طربتى حشيش تزن 400 جرام، و550 جنيها، وهاتف محمول فى المحضر رقم 16908 جنايات قسم ثان المحلة 2016.

 


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