التعليم: تسليم الكتب بنسبة 95% للمدارس الابتدائية والتأخير يتعلق بالطباعة

أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، ردا على أسئلة النواب عن سبب عدم تسليم الكتب الدراسية فى بعض المدارس حتى الآن رغم بدء العام الدراسى، أن عدم استلام الكتب بسبب تطبيق نظام جديد، وبعض المدارس الخاصة كانت تقاوم تطبيق هذا النظام ولكن تم تنفيذه.

وقال وزير التعليم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، إن الوزارة تسلم المدارس الكتب لتسليمها للطالب بسعر التكلفة، موضحا أنه تم تسليم الكتب للمدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية بنسبة 95%، وللإعدادى بنسبة 93%، لافتا إلى أن تأخر تسليم الكتب سببه أمور تتعلق بالطباعة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الهلالى الشربينى، إن الوزارة لم تؤجل انتخابات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية فى سبتمبر الماضى، وتلقت الوزارة موافقة من إحدى هذه الجهات، ولا تزال الوزارة فى انتظار موافقة جهة أخرى للشروع فى إجراء الانتخابات.

جاء ذلك فى إطار رد الوزير على سؤالين موجهين من النائب محمد فرج عامر إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بشأن إلغاء انتخابات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، وعدم تسليم الكتب المدرسية لتلاميذ الصف الثانى الابتدائى.

وأشار الشربينى إلى أن انتخابات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين تتعلق بـ40 مليون مواطن مصرى، ولابد من خضوعها لموافقة الجهات المعنية.

وقال الشربينى إن مسئولة التربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم أرسلت خطابا إلى وكلاء الوزارة فى المديريات التعليمية، يتضمن التنبيه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيم انتخابات جديدة لتشكيل مجالس الأمناء والآباء والمعلمين، دون الرجوع للسلطة المختصة، ومن ثم تم تحويل هذه الموظفة إلى النيابة للتحقيق معها.