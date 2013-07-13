أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الفحص الطبى قبل الزواج وقاية وليس علاجا

Google+ Print
الفحص الطبى قبل الزواج وقاية وليس علاجا الفحص الطبى قبل الزواج وقاية وليس علاجا

الزواج هو سنة الكون لذلك نؤكد على أهمية أجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج وتقول الدكتورة حكمت فريحات استشارى الجراحة العامة، أن الفحص الطبى قبل الزواج هو وسيلة للوقاية وليس وسيلة للعلاج، لأن الوقاية خير من العلاج الزواج لاكتشاف بعض الأمراض سواء منها المعدية والسارية والمنفرة أو الوراثية.

والفحص الطبى قبل الزواج عبارة عن مجموعة من الفحوصات التى تجرى لكل من الشاب والفتاة اللذين يرغبان بالزواج ويهدف إلى تحقيق هدفين الأول هو حماية الأسرة المستقبلية، فهناك أمراض معدية وأمراض سارية وأمراض منفرة وأمراض قاتلة وأخرى خطيرة مثل الحصبة الألمانية، الأيدز، العقم، العنة (الضعف الجنسى عند الرجل) الزهرى، السيلان، الكلاميديا، الرتق (انسداد المهبل)، القرن(عظم فى المهبل) واضطرابات شديدة فى العادة الشهرية عند الأنثى، لا يعلمها الزوج أو الزوجة قبل الزواج، فإذا اكتشفت بعد الزواج أدت إلى هدم البيت.

وأشير إلى أن الهدف الثانى هو المحافظة على صحة الأطفال من خلال الفحص الطبى قبل الزواج، لأنه يساعد فى التخفيف من معاناة الأبوين خاصة والمجتمع عامة، وذلك عن طريق تقليل انتشار الأمراض الوراثية والتخلف العقلى بين الأطفال والتقليل من حدة التشوهات الخلقية والإعاقات عن طريق الوقاية ومنع حدوث المرض وليس عن طريق معالجة المرض بعد حدوثه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365