طرح 50 طن سكر كل 48 ساعة للمواطنين بأسيوط اعتبارا من الغد

أكد محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى، أنه تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى تم توفير 50 طن سكر سيتم ضخها فى الأسواق كل 48 ساعة لبيعها للمواطنين مباشرة، اعتبارا من الغد 18 أكتوبر، موضحا أن ذلك سيتم من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة لتغطية احتياجات مواطنى المحافظة بالكامل على أن يتم التعامل بين تلك المنافذ والمواطنين مباشرة.

وقال "الدسوقى"، إنه تم تكليف الرقابة التموينية بمتابعة عمليات البيع للمواطنين وفقا للضوابط المعدة لذلك، مشيرا إلى أن المحافظة تهيب بالمواطنين الالتزام بالكميات المقررة والبالغة 2 كجم لكل مواطن حرصا على وصول الدعم للمواطنين.