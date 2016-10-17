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بالصور.. مدير أمن أسوان يشدد على الكمائن بتوخى الحذر واليقظة

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بالصور.. مدير أمن أسوان يشدد على الكمائن بتوخى الحذر واليقظة بالصور.. مدير أمن أسوان يشدد على الكمائن بتوخى الحذر واليقظة

>أسوان – عبد الله صلاح

شدد اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، خلال جولته على الكمائن المرورية بمداخل مدينة أسوان، اليوم الاثنين، على ضرورة توخى الحذر واليقظة للتصدى لأى محاولة خارجة عن القانون.

 

وأكد مدير أمن أسوان، خلال لقائه بالضباط والأفراد، بالكمائن وقسم ثان أسوان وإدارة قوات الأمن، أن جهاز الشرطة هو الدرع الحامى للوطن من الداخل، وعلى العاملين فيه تشديد الرقابة الأمنية بالكمائن الحدودية وأقسام الشرطة والتمركزات الأمنية المختلفة، استعداداً للتصدى لأى محاولة خارجين عن القانون فى ظل الدعوات الإرهابية التى تتبناها جماعات متطرفة.

 

مدير أمن أسوان يتفقد المجندين

مدير أمن أسوان يتفقد التمركزات الأمنية بالكمائن

 

أثناء تفقد الاستعدادات والسلاح

 

مدير أمن أسوان بقسم ثان أسوان

 

أثناء تفقد إدارة قوات الأمن

مدير الأمن داخل أقسام الشرطة


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