حبس عصابة تبادلت إطلاق النار مع مباحث الخانكة أثناء سرقة مصنع حديد 4 أيام

أمرت نيابة مركز شرطة الخانكة برئاسة المستشار أمير ناصف، بحبس تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعدما تم ضبطهم أثناء قيامهم بسرقة كمية من الحديد من أحد المصانع بمنطقة العكرشة وبحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز الخانكة، يفيد أنه أثناء قيام النقيب عبد العليم إقبال معاون مباحث المركز بتفقد الحالة الأمنية بمنطقة العكرشة دائرة المركز شاهد المتهمين "على ص ع" – 28 سنة – "حداد" و"مصطفى إ م" – 18 سنة – "حداد" و"عادل أ" – 27 سنة – "عامل" و"رمضان ع أ" – 27 سنة – "سائق" يقومون بسرقة كمية من الحديد ويحملونه على سيارة نقل وعندما توجه لضبطهم قاموا بإطلاق النار فبادلهم رجال المباحث إطلاق النار، وتبين أنهم قاموا بتهديد حارس المصنع بالقتل وعثر بحوزتهم على بندقية آلية وأخرى خرطوش.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا أمام العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المصانع والمتاجر تحت تهديد السلاحـ وأنهم كانوا ينون سرقة 15 طن حديد من داخل المصنع.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية.