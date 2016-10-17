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خطوط "داعش" الأمامية تبدأ بالانهيار في معركة استعادة الموصل ...

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خطوط "داعش" الأمامية تبدأ بالانهيار في معركة استعادة الموصل ... خطوط "داعش" الأمامية تبدأ بالانهيار في معركة استعادة الموصل ...

قالت مصادر عراقية من أرض معركة استعادة الموصل، إن خط الدفاع الأول لعناصر داعش في محور بعشيقة قد انهار مع تقدم للقوات العراقية المشتركة.
يأتي هذا بعد إعلان رئيس العراقية حيدر العبادي، الاثنين، انطلاق معركة الموصل لاستعادتها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت القوات الأميركية، قصفت بصورايخ ذكية مواقع لداعش في الموصل انطلاقا من قاعدة القيارة، في الوقت الذي بدأت القوات العراقية بقصف بري لمعاقل التنظيم الإرهابي، مدعوما بغطاء جوي وغارات تشنها قوات التحالف لاستعادة المدينة من قبضة التنظيم.

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رئيس قسم الأخبار

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