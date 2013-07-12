استوحي أناقتك من سيرين بطلة "لعبة الموت"

لطالما أظهرت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور قدرة عالية على تقديم أصعب الأدوار وأكثرها جرأة. وهي في مسلسل "لعبة الموت" الذي يعرض على شاشة الـLBCI تلعب دور الزوجة المستضعفة التي تعاني من غير زوجها قهراً وعذاباً لا يطاقان... وفي مقابل هذا الدور الجريء والحساس، لا يمكننا للحظة أن نتجاهل أناقة سيرين وجمالها البارزين، فهي إلى جانب أدائها الرائع والعفوي، تبهرنا بإطلالاتها الجذابة وحضورها المحبّب الى القلوب. ولعل أكثر ما يجعل من سيرين نجمة متألقة دائماً، هو هذا التنوع في أزيائها، حيث تتنقل بين النمط الكلاسيكي الهادئ الذي يظهرها امرأة بمنتهى الدلال والأناقة، وبين النمط العصري الذي يزيد من جرأتها وحيويتها.

إليك بعض الصور للنجمة سيرين عبد النور تظهر ذوقها في اختيار الملابس والإكسسوارات، فما رأيك به؟