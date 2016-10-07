مجلس الأمن الدولى يصوت غدا على قرار هدنة حلب وتوقعات بمعارضة روسية

قال السفير الفرنسى لدى الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولى سيصوت غدا السبت على مشروع قرار يحث روسيا والولايات المتحدة على ضمان هدنة فورية فى مدينة حلب السورية "وإنهاء كل الطلعات الجوية العسكرية فوق المدينة".

ولمحت روسيا إلى أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) لعرقلة القرار الذى أعدته فرنسا وإسبانيا، وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالى تشوركين اليوم الجمعة "هذه ليست مسودة تصلح لتبنيها. لدى شك فى أن الدافع الحقيقى هو دفع روسيا لاستخدام الفيتو... لا أرى كيف يمكننا أن نترك مثل هذا القرار يمر."

وقال فرانسوا ديلاتر سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة اليوم الجمعة إنه طلب طرح مشروع القرار للتصويت يوم السبت. وفى واشنطن قال وزير الخارجية الفرنسى جان مارك أيرو إنه يعتزم التوجه إلى نيويورك من أجل التصويت.

وبدا أنه يكرر تصريحات أدلى بها آخرون من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة بان جى مون ووزير الخارجية الأمريكى جون كيرى وتشير إلى أن روسيا قد تكون مشاركة فى جرائم حرب فى سوريا.

وقال أيرو "الأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن جرائم حرب. هذه هى الحقيقة."ويطلب نص مشروع القرار الذى اطلعت عليه رويترز من الأمين العام للأمم المتحدة طرح خيارات لرقابة تحت إشراف الأمم المتحدة للهدنة ويهدد "باتخاذ إجراءات إضافية" فى حال عدم التزام "أى طرف من أطراف الصراع داخل سوريا".

وتحث مسودة القرار روسيا والولايات المتحدة "على ضمان التنفيذ الفورى لوقف الأعمال القتالية بدءا بحلب ..ومن أجل هذا.. إنهاء كل الطلعات الجوية العسكرية فوق المدينة."