بالفيديو.. يجبر زوجته على غضب “الله” ود/ “سعاد صالح” تغضب طاعة الزوج بحدود!

شهدت حلقة الدكتورة سعاد صالح بالامس فى برنامج فقه المرأه المذاع على قناة الحياة بعض الرسائل الغاضبة التي استفزتها عن الزوج وطاعته , مما جعلها تغضب مصرحة بان طاعة الزوج لها حدود لا يجب ان تكون فى الانحراف , لذا ننشر لكم تفاصيل الرساله وسبب غضبها .

سبب غضب الدكتوره سعاد صالح على احدي السائلات :

تناولت استاذ الفقه المقارن بالامس بحلقتها موضوع الازواج اللذين يمارسون الفواحش خلال علاقاتهم بزوجاتهم , حيث صرت بانهم لديهم شذوذ فى العقل والتفكير , كما قامت بالاستنكار خاصه للافعال الشاذه الذي يفعلها البعض والتي اتت فى اكثر من رساله متتاليه مما جعلها تستشطيط غضبا .

جاءت وسط تلك الرسائل زوجة تسأل ان زوجها يجبرها على ممارسة الرذيلة مع صديقه بمقابل مادي , حيث اجابت على انه لا يعقل لزوج عاقل ان يتبادل مع صاحبه زوجته , كما استنكرت ما معني ان يقول لصديقه خد زوجتي ويبدل معه زوجه الاخر !! , حيث اكدت بان الله جعل الزواج بغرض ثبوت النسب من رجل واحد فقط حتى لا نقع فى فاحشة اختلاط الانساب .

كما اشارت على ان ذلك الطلب لا يجوز مشددة على ان طاعة الزوج بحدود ما يرضي الله عز وجل ولا في حدود المعصية التي تصل الى الانحراف وهذا العمل يتسبب فى اظهار الفاحشة .

جدير بالذكر انها ليست الرساله الوحيده التي وصلتها بهذا الشكل , حيث تم استقبال اكثر من رساله عن زوج قام بتعليم زوجته تصوير جيرانهم فى غرف نومهم , بالاضافه الى الزوج الذي طلب من زوجته ان يقوم بتصويرها عاريه على الكاميرات بحجة انه يريد رؤيتها بمفرده !!

شبكةعيونالإخبارية

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