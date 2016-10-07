بالفيديو: "روتانا" تكشف حقيقة صور إليسا قبل الفوتوشوب

نشرت شركة "روتانا" كواليس تصوير غلاف ألبوم إليسا الأخير "سهرنا يا ليل" عبر قناتها الرسمية على موقع "اليوتيوب"، وبدت إليسا في الفيديو على طبيعتها دون فوتوشوب ما يثير السؤال "هل قبلت إليسا" بنشر الفيديو وهل شاهدته أصلاً؟ وإذا فعلت يصح فيها قول إنها الفنانة الأكثر تصالحاً مع ذاتها، خصوصاً أنها دأبت على نشر صورها دون إخضاعها للفوتوشوب خصوصاً صور السيلفي.

الفيديو يضم كواليس أول وثاني يوم خضعت لها الفنانة إليسا خلال تصوير العمل، مع كل طاقم العمل من مصورين وممثلين ومزيين ومصورين.

وكانت إليسا قد نشرت خلال الأيام الماضية كواليس تصوير الأغنية التي تحمل عنوان الألبوم "سهرنا يا ليل" والتي صورتها الأسبوع الماضي تحت إدارة المخرجة أنجي الجمال.

وكانت شركة "روتانا"، قد أصدرت أحدث البومات اليسا "سهرنا يا ليل" في أيلول\سبتمبر الماضي، وسط عاصفة من الإنتقادات. بعضها كان إيجابياً ويشيد بنجاح الألبوم على مستوى العالم العربي، وبعضها الآخر كان سلبياً، وهو يعتبر الأعنف في مسيرة إليسا.

يشار إلى انه تم تحديد اليوم الجمعة موعداً لإطلاق ألبوم إليسا "سهرنا يا ليل" في "الفيرجين ميغا ستورز"، واللافت أن الدعوة استبعدت الصحافيين، ربما بسبب الإنتقادات الكثيرة التي طالت الألبوم، وإقتصرت على المصورين و"فانز" اليسا، الأمر الذي عرض اليسا وشركة "روتانا" للكثير من الإنتقادات.

ويضم ألبوم اليسا الجديد 16 أغنية باللهجتين المصرية واللبنانية، وهي: "سهرنا يا ليل"، "ولا بعد السنين"، "عكس اللى شايفنيها"، "ملكة الإحساس"، "فل الحكى"، "متمردة"، "متلك ما فى"، "عمرى ابتدا"، "هتسيبنى"، "أغلى الحبايب"، "هخاف من إيه"، "قلب وروح"، "مش عارفة ليه"، "مكتوبة ليك"، "الحضن"، و"ياريت".

شاهدوا فيديو كواليس تصوير غلاف الألبوم