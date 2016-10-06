إختراع جهاز بريموت كنترول لمنع الحمل

شيماء مصطفى

تستعد شركة أمريكية، متخصصة فى المجال الطبي، فى إطلاق جهاز ضئيل الحجم يتم زرعة فى النساء اللاتي لا يردن الحمل،ولا يرغبون فى الإنجاب، وهو جهاز صغير جداً وتبلغ أبعادة 2مليمتر، وتم تصميمه ليزرع تحت الجلد فى احد المناطق ” الزراع، البطن،الأرداف”، ويتم التحكم بذلك الجهاز المانع للحمل، عن بعد بواسطة ريموت كنترول، ويقوم هذا الجهاز ، بإفراز 30 ميكروغرام، من مادة “levonogdtttrell”، بشكل يومي والتي تعتبر هرمون يدخل فى إنتاج عقاقير منع الحمل بمختلف أنواعها .

موعد طرح جهاز منح الحمل فى الأسواق

وأعلنت الشركة المصنعة أن صلاحية الجهاز 16 عام وتتم عملية تخزين الهرمون بداخلة فى حاويات عازلة، مغلقة بواسطة قفل مصنوع من مادتي التيتانيوم والبلاتين، وعندما تضغط على زر الريموت، تمر شحنة كهربائية، مصدرة إلى البطارية الداخلية فى ذلك الجاهز المزروع داخل الجسم، مما يجعله يذوب لفترة قصيرة، فتخرج جرعة صغيرة من ذلك الهرمون، لتنشر داخل الجسم، وأعلنت الشركة المصنعة أن الجهاز تم إستخدامه على المصابين بهشاشة العظام، ولاقى استحسانهم، وتهدف الشركة ألى طرحة فى الأسواق بداية من عام 2018 .

شبكةعيونالإخبارية

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