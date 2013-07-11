احتراق كافيتريا بسبب ماس كهربائي بمركز أخميم بسوهاج

تلقى اللواء محسن الجندي مدير أمن سوهاج اخطارا من مركز شرطة أخميم يفيد تلقيهم بلاغا بنشوب حريق بناحية الكولة دائرة المركز.

> انتقلت قيادات المديرية وضباط المركز وقوات الحماية المدنية وتبين بالفحص نشوب حريق بكافيتيريا ملك المدعو (محمد أبو الفتوح خليفه) 57 سنة عامل ويقيم بندر أخميم وقد سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق ولم ينتج عنه أية اصابات وانحصرت التلفيات في احتراق كمية من الكراسي وصناديق البلاستيك وعدد 3 ثلاث ثلاجات كهربائية وعداد الانارة بالكافيتيريا.

> وبسؤال صاحب الكافيتيريا رجح حدوث الحريق نتيجة ماس كهربائي ونفى الشبهة الجنائية.

> كلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة ، وتحرر المحضر رقم 2342 اداري المركز بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.